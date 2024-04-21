Новые сериалы недели: «Детективы с того света» от Нила Геймана и возвращение Велмы из «Скуби-Ду»

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Netflix

Погибшие подростки Чарльз Роуленд и Эдвин Пейн решают не отправляться в загробный мир после смерти, а остаться на земле и расследовать преступления, связанные со сверхъестественными силами.

Сериальное наследие Нила Геймана сосредотачивается на платформе Netflix. Помимо «Песочного человека» поклонникам творчества автора, возможно, стоит обратить внимание на этот приключенческий комедийный хоррор-детектив. Трейлер выглядит как минимум неплохо.