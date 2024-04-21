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СЕРИАЛЫ
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Новые сериалы недели: «Детективы с того света» от Нила Геймана и возвращение Велмы из «Скуби-Ду»

Источник: Netflix

Стриминговый сервис Netflix презентует первый сезон мистического детектива с персонажами Нила Геймана. Сериал под названием «Детективы с того света» прежде разрабатывался потоковой платформой Max. А у последней на днях стартует продолжение своего детектива — второй сезон анимационного сериала «Велма».

Вторник, 23 апреля

 
Конец сезона1
FX
Сёгун Shogun

мини-сериал, драма, исторический

В ролях Космо Джарвис, Хироюки Санада, Анна Саваи

Мини-сериал завершится десятым эпизодом под названием A Dream of a Dream.

Видео

Четверг, 25 апреля

 
Премьера+
Netflix
Детективы с того света Dead Boy Detectives

детектив, комедия, фэнтези

В ролях Джейден Реври, Джордж Рекстрю, Лукас Гейдж, Бриана Куоко, Кэйтлин Рейли, Макс Дженкинс

Погибшие подростки Чарльз Роуленд и Эдвин Пейн решают не отправляться в загробный мир после смерти, а остаться на земле и расследовать преступления, связанные со сверхъестественными силами.

Сериальное наследие Нила Геймана сосредотачивается на платформе Netflix. Помимо «Песочного человека» поклонникам творчества автора, возможно, стоит обратить внимание на этот приключенческий комедийный хоррор-детектив. Трейлер выглядит как минимум неплохо.

Видео

 
Сезон2
HBO Max
Велма Velma

мультфильм, комедия, детектив, триллер

В ролях Минди Кейлинг, Сэм Ричардсон, Констанс Ву, Гленн Хауэртон, Мелисса Фумеро, Джейн Линч

Переосмысление культового франчайза «Скуби-Ду» рассказывает историю становления корпорации «Тайна», рассказанную от лица находчивой и смышлёной детективши Велмы.

Теги
Превью
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Источник фотографий: Depositphotos

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