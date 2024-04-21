Новые сериалы недели: «Детективы с того света» от Нила Геймана и возвращение Велмы из «Скуби-Ду»

Стриминговый сервис Netflix презентует первый сезон мистического детектива с персонажами Нила Геймана. Сериал под названием «Детективы с того света» прежде разрабатывался потоковой платформой Max. А у последней на днях стартует продолжение своего детектива — второй сезон анимационного сериала «Велма».
Вторник, 23 апреля
Четверг, 25 апреля
детектив, комедия, фэнтези
В ролях Джейден Реври, Джордж Рекстрю, Лукас Гейдж, Бриана Куоко, Кэйтлин Рейли, Макс Дженкинс
Погибшие подростки Чарльз Роуленд и Эдвин Пейн решают не отправляться в загробный мир после смерти, а остаться на земле и расследовать преступления, связанные со сверхъестественными силами.
Сериальное наследие Нила Геймана сосредотачивается на платформе Netflix. Помимо «Песочного человека» поклонникам творчества автора, возможно, стоит обратить внимание на этот приключенческий комедийный хоррор-детектив. Трейлер выглядит как минимум неплохо.
мультфильм, комедия, детектив, триллер
В ролях Минди Кейлинг, Сэм Ричардсон, Констанс Ву, Гленн Хауэртон, Мелисса Фумеро, Джейн Линч
Переосмысление культового франчайза «Скуби-Ду» рассказывает историю становления корпорации «Тайна», рассказанную от лица находчивой и смышлёной детективши Велмы.
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