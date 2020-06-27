«Офис» и «Сообщество» лишились сцен с оскорбительным чёрным гримом

Времена нынче такие, что ни одно расовое преступление в медиа не пройдёт незамеченным. И формулировка «за давностью лет» тут не прокатит. Так уж вышло, что в последнее время самого пристального внимания удостаиваются именно комедийные проекты. Помимо недавних чисток в «Клинике», «30 студии» и «В Филадельфии всегда солнечно» унизительной процедуре подверглись ещё два знаменитых сериала.

Потоковые сервисы Netflix и Hulu изъяли из своих видеотек эпизод «Сообщества», содержащий сцены с пресловутым «блэкфейсом». Серия называется Advanced Dungeons & Dragons, там Бен Ченг в исполнении Кена Джонга появляется в чёрном гриме и белом парике, заявляя, что он тёмный эльф. Продюсировавшая сериал Sony Pictures TV поддержала действия цифровых платформ.

Вдобавок из вышедшего в 2012 году рождественского эпизода американского «Офиса» вырезали сцену с тем же «блэкфейсом». Приём назвали расистским и неприемлемым, а инициатором его удаления выступил сам создатель сериала Грег Дэниелс, раскаявшись в том, что принёс этой сценой столько боли небелому сообществу. Изюминка в том, что чёрный грим в этой сцене выступал инструментом сатиры на расистские замашки европейцев.