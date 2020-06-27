Элисон Бри извинилась за то, что озвучила героиню-вьетнамку в мультсериале «Конь БоДжек»

Количество белых знаменитостей, спешащих настрочить в соцсетях чистосердечные признания в своих расовых преступлениях, настолько велико, что им впору вставать в очередь, дабы каждый получил шанс быть замеченным небелым сообществом, которое смогло бы оценить их жест доброй воли.

Сегодня Элисон Бри в своём инстаграме раскаялась, что озвучила американку вьетнамского происхождения Диану Нгуен в анимационной комедии «Конь БоДжек».

Оглядываясь назад, я хотела бы никогда не озвучивать Диану Нгуен. Сейчас я понимаю, что цветных персонажей должны озвучивать только цветные люди. Мы упустили прекрасную возможность правильно и уважительно представить сообщество американцев вьетнамского происхождения, и я искренне сожалею об этом. Я аплодирую всем [актёрам озвучивания], кто недавно отказался от своих ролей. Я многому у них научилась. Элисон Бри, заразилась

К слову, в комментариях под сообщением пользователи высмеяли актрису, назвав нынешнюю пандемию покаяний полнейшим абсурдом и напомнив, что суть актёрского мастерства заключается ещё и в том, чтобы примеривать на себя новые, непривычные, нетипичные роли. Но страх перед критикой в современном медийном пространстве слишком силён и успешно душит любое здравомыслие.

Интересно, раскается ли Уилл Арнетт в том, что озвучивал коня?