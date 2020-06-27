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Пилюльку не желаете? Герои с дозой сомы на постерах сериала «О дивный новый мир»

«Сомы грамм — и нету драм!» В сети появилась внушительная подборка персонажных постеров к сериалу «О дивный новый мир», и у каждого героя в руке таблетка сомы как символ выбора. Принять дозу и кайфовать или смотреть на мир трезвым взглядом.

Экранизация знаменитой антиутопии Олдоса Хаксли рисует мир будущего, где люди достигли счастья, отказавшись от моногамии, частной жизни, денег, семьи и своей истории. Бернард Маркс (Гарри Ллойд) и Ленайна Краун (Джессика Браун-Финдли) из Нового Лондона отправляются в Дикие земли, где от верной смерти их спасает Дикарь Джон (Олден Эренрайк), который вместе с ними отправляется в Новый Лондон. Его появление грозит нарушить мнимую гармонию новой утопии, а Бернарду и Ленайне предстоит столкнуться с последствиями своего необдуманного решения.

Премьера состоится на цифровой платформе Peacock 15 июля.

Постеры сериала «О дивный новый мир» Постеры сериала «О дивный новый мир» Постеры сериала «О дивный новый мир» Постеры сериала «О дивный новый мир» Постеры сериала «О дивный новый мир» Постеры сериала «О дивный новый мир» Постеры сериала «О дивный новый мир» Постеры сериала «О дивный новый мир» Постеры сериала «О дивный новый мир»
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Пилюльку не желаете? Герои с дозой сомы на постерах сериала «О дивный новый мир»

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