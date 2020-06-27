Пилюльку не желаете? Герои с дозой сомы на постерах сериала «О дивный новый мир»

«Сомы грамм — и нету драм!» В сети появилась внушительная подборка персонажных постеров к сериалу «О дивный новый мир», и у каждого героя в руке таблетка сомы как символ выбора. Принять дозу и кайфовать или смотреть на мир трезвым взглядом.

Экранизация знаменитой антиутопии Олдоса Хаксли рисует мир будущего, где люди достигли счастья, отказавшись от моногамии, частной жизни, денег, семьи и своей истории. Бернард Маркс (Гарри Ллойд) и Ленайна Краун (Джессика Браун-Финдли) из Нового Лондона отправляются в Дикие земли, где от верной смерти их спасает Дикарь Джон (Олден Эренрайк), который вместе с ними отправляется в Новый Лондон. Его появление грозит нарушить мнимую гармонию новой утопии, а Бернарду и Ленайне предстоит столкнуться с последствиями своего необдуманного решения.

Премьера состоится на цифровой платформе Peacock 15 июля.