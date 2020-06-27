Как в классике, только с голосами: тизер сериала «Шоу Капхэда»

Netflix опубликовал первый тизер «Шоу Капхэда» — мультсериала, активно (и небезуспешного) косящего под стилистику мультфильмов 30-х годов прошлого века (скоро придётся говорить «столетней давности»). Анимации как таковой в ролике не так уж много, но она всё-таки есть, а в остальное время публику знакомят с авторским составом проекта — актёрами озвучки, художниками и так далее.

«Шоу Капхэда» основана на популярной игре Cuphead — хардкорном 2D-платформере с минимумом сюжета: два брата по дурости проигрывают души Дьяволу, после чего становятся его бойцами, выбивающими души из других должников в надежде на возвращение собственных. В сериале сюжета явно будет больше — как минимум из-за того, что главные герои начнут куда активнее трепаться.