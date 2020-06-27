Прогнулись: BBC потратит рекордную сумму на инклюзивный контент

Известная медиакорпорация BBC обязалась осуществить самую крупную инвестицию за всю историю британского телевидения для производства «расово разнообразного и инклюзивного контента». Цена вопроса — £ 100 млн ($ 124 млн).

Вышеозначенную сумму выкроят из основного бюджета BBC, заложенного на создание контента. Сумму рассчитывают освоить за три года, начиная с 2021-го. Дополнительно в рамках этого решения со следующего года 20% от всех участников в проектах BBC будут представителями чернокожего, азиатского населения и других этнических меньшинств.

Решение BBC послужило своеобразным ответом на два открытых письма от творческого содружества страны, требующего перемен в кино- и телеиндустрии Великобритании. Среди подписавших послания — Микаэла Коэл, Чиветель Эджиофор и Колин Фёрт.

В BBC пояснили, что желают трансформироваться «изнутри и снаружи», поэтому в дополнение к финансированию вышеуказанных проектов будут соблюдаться следующие условия: расовое разнообразие в сюжетах и персонажах, в съёмочных командах и актёрских составах, а также в руководстве производственных компаний.

Бессмысленное убийство Джорджа Флойда как свидетельство систематического расизма оказало на всех нас огромное влияние. Это заставило нас спросить себя, что делаем мы, дабы помочь в борьбе с расизмом, и стимулировать инклюзивность в нашей организации и в обществе. Это наш ответ и он несёт перемены в нашей деятельности и в составе тех, кто будет заниматься производством контента. Тони Холл, белый глава BBC

Немалую роль в эдакой эволюции сыграл недавно пристыдивший родину за отсутствие расового разнообразия Стив Маккуин.

Когда в прошлом году я встретила Стива Маккуина на съёмках Small Axe, он бросил вызов мне и BBC, указав на необходимость ставить важные цели и достигать их. Он был прав. Нынешний анонс — это реальное трансформирующие решение для расовой репрезентации в кадре и за кадром. Шарлотта Мур, белый программный президент BBC

О достижениях в вопросах репрезентации и инклюзивности BBC обещалась отчитываться в своих ежегодных докладах.