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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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Второй сезон «Пацанов»: дата выхода, новый график и первые промо-материалы

Совсем недавно завершилась онлайн-конференция с участием шоаруннера Эрика Крипке и актёрского состава «Пацанов». В ходе оживлённой беседы, как и ожидалось, выяснилась кое-какая важная информация о втором сезоне. Кого-то это новости порадуют, кого-то разочаруют.

Во-первых, о дате выхода. Второй сезон «Пацанов» стартует 4 сентября. Но выйдет не целиком, как это обычно бывает на потоковом сервисе Amazon. Новый график выхода сериала таков: 4 сентября зрители смогут посмотреть три первых эпизода, а дальше будут получать по серии в неделю.

Во-вторых, во время виртуальных посиделок Крипке презентовал открывающую сцену и пообещал, что продолжение экранизации знаменитого комикса Гарта Энниса взорвёт зрителям мозг. Первые три минуты второго сезона «Пацанов» пока не опубликованы отдельно, но их можно посмотреть в финале стрима:

И первый официальный постер:

Постеры сериала «Пацаны»
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