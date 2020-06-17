У юной наёмницы новая миссия в трейлере второго сезона «Ханны. Совершенного оружия»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Главная героиня сменила имидж, но не сферу деятельности. В сети появился трейлер второго сезона «Ханны. Совершенного оружия» от Amazon. Восьмисерийное продолжение экшен-триллера выйдет на цифровой платформе 3 июля.

Ханна (Эсме Крид Майлз) — дочь наёмника Эрика (Юэль Киннаман), тайком от всего мира воспитанная отцом в лесной глуши и натренированная выживать в самых суровых условиях. Из-за агентов ЦРУ во главе с Мариссой Уиглер (Мирей Инос) Эрик с Ханной пускаются в бега, и девушке придётся в одиночку привыкать к внешнему миру. Второй сезон продолжит знакомить зрителей с похожими на Ханну обладательницами особых способностей. Меж тем во главе сверхсекретной программы «Утракс» становится бывший наставник Мариссы Джон Кармайкл (Дермот Малруни).

За сценарий сериала отвечает соавтор полнометражного оригинала Дэвид Фарр; он же режиссировал второй сезон наряду с Евой Хассон и Углой Хёйксдоуттир.

И новый постер: