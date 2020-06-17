Святой отряд против адских чудовищ в трейлере «Монахини-воина»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Netflix выкатил трейлер «Монахини-воина» — экранизации одноимённого комикса Бена Данна. Боевое фэнтези о божьих слугах, воюющих со злом, стартует на цифровой платформе 2 июля.

Главная героиня — сирота Ава (Альба Баптиста), возрождённая после смерти благодаря вживлённому в неё священному артефакту. Теперь девушка состоит в рядах древнего религиозного ордена, очищающего мир от демонов. Могущественные силы двух враждующих лагерей — ада и рая — стремятся отыскать Аву и взять её под свой контроль.

В серале Саймона Берри («Континуум») также снимаются Тоя Тёрнер, Тристан Уллоа, Текла Рютен, Кристина Тонтери-Юнг, Лорена Андреа и Эмилио Сакрайя.

И постер с главной героиней: