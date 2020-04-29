Дермот Малруни следит за главной героиней в тизере второго сезона «Ханны. Совершенного оружия»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Прошлой весной Amazon продлил экшен-триллер «Ханна. Совершенное оружие» на второй сезон, и сегодня готов презентовать первые промо-материалы продолжения. В сети появились тизер и постер второго сезона, где одну из основных ролей сыграет Дермот Малруни («Возвращение домой»). Его персонаж — Джон Кармайкл, бывший наставник Мариссы Уиглер, возглавивший засекреченную программу «Утракс».

Подросток Ханна (Эсме Крид Майлз) — дочь наёмника Эрика (Юэль Киннаман), воспитанная отцом в лесной глуши и натренированная выживать в самых суровых условиях. Когда за ними приходят агенты ЦРУ во главе с Мариссой Уиглер (Мирей Инос), Эрик с Ханной пускаются в бега, и вскоре главной героине придётся в одиночку познакомиться с внешним миром.

За сценарий отвечает соавтор полнометражного оригинала Дэвид Фарр, который также числится режиссёром второго сезона вместе с Евой Хассон и Углой Хёйксдоуттир. Второй сезон «Ханны» выходит 3 июля.

Постер: