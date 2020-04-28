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Страдающая амнезией Жанель Монэ в трейлере второго сезона «Возвращения домой»

Потоковый сервис Amazon выкатил полноценный трейлер второго сезона «Возвращения домой». Продолжение психологического триллера Сэма Эсмейла («Мистер Робот») выходит 22 мая, и главную роль в нём играет Жанель Монэ («Скрытые фигуры»).

Монэ играет Хайди Бергман, очнувшуюся в каноэ посреди озера. Главная героиня не помнит, кто она такая и как оказалась в лодке, но так или иначе все ниточки в этой головоломке тянутся к компании Geist Group, разработавшей оздоровительную инициативу для американских военных под названием «Возвращение домой».

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