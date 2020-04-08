Второй сезон «Возвращения домой» получил дату выхода и тизер

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Amazon представил тизер второго сезона «Возвращения домой», о котором изрядная доля зрителей наверняка успела забыть. Главную роль в свежей главе психологического триллера играет Жанель Монэ («Скрытые фигуры»), приняв эстафету у исполнительницы ведущей партии первого сезона Джулии Робертс. Премьера состоится 22 мая.

За происходящим во втором сезоне, судя по всему, стоит компания Geist Group, разработавшая оздоровительную инициативу «Возвращение домой», о которой шла речь в первом сезоне. Монэ играет женщину, очнувшуюся в каноэ посреди озера. Главная героиня не помнит, кто она такая и как оказалась в лодке.

В команде исполнительных продюсеров проекта числится Робертс, а также авторы одноимённого подкаста-первоисточника Эли Горовиц и Мика Блумберг и шоураннер сериала Сэм Эсмейл («Мистер Робот»). Производство курируют Amazon Studios и Universal Content Productions.

И постер: