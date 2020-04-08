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Свежий промо-ролик «Старгёрл» представляет главное оружие супергероини

Телеканал The CW опубликовал свежий промо-ролик подростковой фантастики «Старгёрл», посвящённый волшебному посоху, доставшемуся героине Брэк Бэссинджер от супергероя Стармена, а также высокотехнологичный боевой костюм S.T.R.I.P.E., изобретённый и управляемый вечным сайдкиком и по совместительству отчимом главной героини Пэтом Дуганом (Люк Уилсон). А ещё в ролике можно рассмотреть суперзлодеев сериала.

Многосерийный фантастический экшен Джеффа Джонса («Титаны») по комиксу вселенной DC о супергероях нового поколения стартует 18 мая на цифровой платфоорме DC Universe и 19 мая — на телеканале The CW.

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