Соавтор «Стрелы» поведал об оригинальном финале сериала с участием Бэтмена

Как известно, этот год отметился завершением сериала «Стрела» — восьмой сезон стал заключительным для истории про Оливера Квина, чей финал уже давно известен. А на днях у зрителей появился шанс узнать, как изначально предполагалось завершить историю персонажа. Один из создателей супергеройского долгожителя канала The CW Марк Гуггенхайм рассказал, как они изначально собирались завершить сериал, обрисовав трагическую и не лишённую пафоса концовку.

Поучаствовав в подкасте Fake Nerd Podcast, Гуггенхайм признался, что они с самого начала собирались завершить историю гибелью бесконечно подводившего свой город супергероя. Именно его смерть должна была вдохновить появлявшегося в финальных кадрах молодого Брюса Уэйна на превращение в Бэтмена. И не его одного. Согласно оригинальной концепции, наследие Оливера Квина должно было пробудить желание супергеройствовать у целого поколения молодняка в разных городах вселенной DC.

Позже, правда, ввиду сразу нескольких причин от такого варианта концовки отказались, всё же подарив Квину героическую смерть в кроссовере «Кризис на бесконечных Землях». Первоначальный план отправился в утиль не в последнюю очередь из-за того, что в позапрошлом году во вселенной «Стрелы» объявилась Бэтвумен, и сюжет её сольника стал частью общего сюжета. Возникала очевидная проблема в хронологии, так как по версии «Бэтвумен», Бэтмен уже нагеройствовался и куда-то пропал.