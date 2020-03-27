Netflix обеспечил анимационному фэнтези Castlevania четвёртый сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix продлил свой анимационный хит Castlevania на четвёртый сезон. Официальный твиттер-аккаунт мультсериала уведомил подписчиков в серьёзности намерений. Продолжения готического фэнтези почти наверняка выйдет не раньше следующего года. Приблизительная дата выхода пока не сообщается.

10-серийный третий сезон, продолживший рассказывать о приключениях Тревора Бельмонта (Ричард Армитедж), Сифы (Алехандра Рейносо) и Алукарда (Джеймс Кэллис) после знатной потасовки в замке Дракулы, вышел 5 марта.

Помимо вышеперечисленных персонажей в четвёртом сезоне Castlevania почти наверняка вернутся Гектор (Тео Джеймс), Айзек (Адетокумбо Маккормак), Кармилла (Джейми Мюррей), Ленора (Джессика Браун-Финдли), Морана (Ясмин Эл Массри), Стрыга (Ивана Миличевич) и, возможно, Сен-Жермен (Билл Найи).