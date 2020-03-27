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Netflix обеспечил анимационному фэнтези Castlevania четвёртый сезон

Потоковый сервис Netflix продлил свой анимационный хит Castlevania на четвёртый сезон. Официальный твиттер-аккаунт мультсериала уведомил подписчиков в серьёзности намерений. Продолжения готического фэнтези почти наверняка выйдет не раньше следующего года. Приблизительная дата выхода пока не сообщается.

10-серийный третий сезон, продолживший рассказывать о приключениях Тревора Бельмонта (Ричард Армитедж), Сифы (Алехандра Рейносо) и Алукарда (Джеймс Кэллис) после знатной потасовки в замке Дракулы, вышел 5 марта.

Помимо вышеперечисленных персонажей в четвёртом сезоне Castlevania почти наверняка вернутся Гектор (Тео Джеймс), Айзек (Адетокумбо Маккормак), Кармилла (Джейми Мюррей), Ленора (Джессика Браун-Финдли), Морана (Ясмин Эл Массри), Стрыга (Ивана Миличевич) и, возможно, Сен-Жермен (Билл Найи).

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