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Первоисточник: tvseriesfinale.com Прямая ссылка на новость:
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Netflix оставил «Мессию» без второго сезона

С новым пророком как-то не заладилось. Стриминговый сервис Netflix попрощался со своим свежим геополитическим триллером «Мессия» — второй сезон проекту уже не светит. Об этом в своём инстаграме сообщил опечаленный участник актёрского состава Уил Трэвэл. О причине закрытия он не говорит, но она почти наверняка кроется в том, что сериал не смог привлечь внимание широкой зрительской аудитории. Да и критики отнеслись к нему довольно прохладно.

Вышедший в январе 10-серийный триллер раскрывает взаимоотношения религии, веры и политики. Сериал рассказывает о новом мессии Аль-Масихе (Мехди Дехби) — выходце с Ближнего Востока, чьё учение обрело армию последователей. Кто он на самом деле: помазанник божий или опасный мошенник, угрожающий нынешнему миропорядку? Выяснить это пытается спецагент разведки США Ева Геллер (Мишель Монахэн).

Создателем и сосценаристом сериала выступил Майкл Петрони («Хроники Нарнии: Покоритель зари»).

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Мессия
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