 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Характеристики PlayStation 5: объёмное аудио из любых источников, 10,28 терафлопс, обратная совместимость с PS4 Отмена E3 2020 из-за коронавируса COVID-19 — теперь официально Valorant — состоялся официальный анонс условно-бесплатного командного шутера от авторов League of Legends Соавтор «Назад в будущее»: никаких ребутов, ремейков или сиквелов «Поступь хаоса» Дага Лаймана обрела новую дату выхода
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Netflix готовит мультсериал по игровому хиту Angry Birds

Сверхпопулярная игровая серия Angry Birds от студии-разработчика Rovio отлично зарекомендовала себя на больших экранах, выпустив анимационную полнометражную дилогию, и теперь готова к новому важному шагу — исследовать сериальные воды, с чем ей охотно поможет Netflix.

Потоковый сервис заказал в производство 40 11-минутных эпизодов анимационной приключенческой комедии под названием «Angry Birds: Летнее безумие» (Angry Birds: Summer Madness). В центре внимания окажутся старые знакомые Ред, Чак и Бомб в свои юные годы. Само собой, проект представит и новых персонажей, а каких именно — сообщат позже. Речь пойдёт о том, как главное пернатое трио проводит каникулы в летнем лагере под сомнительным руководством вожатого Могучего Орла.

С производством Rovio поможет независимая компания CAKE. Многосерийная анимационная комедия, расширяющая рамки и без того суперуспешного франчайза, выйдет на стриминговом сервисе в следующем году.

1 Обсудить
Темы
 
Angry Birds: Летнее безумие
 24 мартаСценаристы «Вечных» Marvel возьмутся за экранизацию комикса Марка Миллара «Гений» 20 марта«Последнее королевство» — дата выхода четвёртого сезона
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Netflix готовит мультсериал по игровому хиту Angry Birds

Тоже интересно

 
Кино «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход» — телеролик «Кинжал» с новыми кадрами из девятого эпизода
 
Кино Новый кадр из фильма «Хеллбой»
 
Кино «Собачий остров» — трейлер
 
Автор романов признал, что Том Круз плохо подходил на роль Джека Ричера
 
Кино «Текст» с Александром Петровым продвигают на «Оскар»
 
Джордж Мартин считает, что до правильного завершения «Игре престолов» не хватило пяти сезонов
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

 
LIVEТелеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
 
LIVEКГ играет: The Witcher, часть 5

Выйдут в марте

27 ПтЕВА (аудио)
27 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
28 СбТелеовощи (аудио)
29 ВсТелеовощи (видео)
29 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
30 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
31 Вт20:00ЕВА (трансляция)

Выйдут в апреле

1 СрНоль кадров в секунду (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду – 309.2: Тактики разборок с Немезидой
 
8Ноль кадров в секунду
 
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 398: Cвежий Лукьяненко и легализация проституции
 
2ЕВА
 
 
4Ноль кадров в секунду
 
 
6Телеовощи – 332: Кто всё испортил?
 
13Ноль кадров в секунду – 308: Заградотряд
 
31Лазер-шоу «Три дебила» – 397: «Бладшот» и новости коронавируса
 
10ЕВА – 364: 5000 херов
 
7Телеовощи – 331: Межстенный убийца
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru