Netflix готовит мультсериал по игровому хиту Angry Birds

Сверхпопулярная игровая серия Angry Birds от студии-разработчика Rovio отлично зарекомендовала себя на больших экранах, выпустив анимационную полнометражную дилогию, и теперь готова к новому важному шагу — исследовать сериальные воды, с чем ей охотно поможет Netflix.

Потоковый сервис заказал в производство 40 11-минутных эпизодов анимационной приключенческой комедии под названием «Angry Birds: Летнее безумие» (Angry Birds: Summer Madness). В центре внимания окажутся старые знакомые Ред, Чак и Бомб в свои юные годы. Само собой, проект представит и новых персонажей, а каких именно — сообщат позже. Речь пойдёт о том, как главное пернатое трио проводит каникулы в летнем лагере под сомнительным руководством вожатого Могучего Орла.

С производством Rovio поможет независимая компания CAKE. Многосерийная анимационная комедия, расширяющая рамки и без того суперуспешного франчайза, выйдет на стриминговом сервисе в следующем году.