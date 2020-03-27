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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Третий сезон «Убивая Еву» стартует на две недели раньше

Кабельный канал BBC America, никак решил порадовать сидящих в карантине зрителей, опубликовав минутный трейлер третьего сезона «Убивая Еву» с неожиданным объявлением. Ролик сообщает, что многосерийный шпионский триллер с Сандрой О и Джоди Комер стартует в эфире на две недели раньше — 12 апреля.

Продолжение обещает новый виток страсти и агрессии во взаимоотношениях оперативницы MI6 Евы (О) и наёмницы-социопатки Вилланель (Комер). Перед обеими главными героинями стоят важные задачи: Еве нужно оправиться от последствий её последней встречи с убийцей и найти своё новое призвание, а Вилланель жаждет избавиться от метафорического поводка и наконец-то обрести контроль над собственной жизнью.

Сценаристом и шоураннером третьего сезона выступает Сьюзан Хиткот («Бойся ходячих мертвецов»).

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