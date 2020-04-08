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Первоисточник: www.denofgeek.com Прямая ссылка на новость:
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Знакомьтесь с новыми персонажами четвёртого сезона «Последнего королевства»

Долгожданная премьера четвёртого сезона «Последнего королевства» всё ближе, и в сети появились свежие официальные кадры из сериала, представляющие новых героев историко-приключенческой драмы. Проект потокового сервиса Netflix возвращается на малые экраны 26 апреля.

В 10-серийном продолжении по знаменитым «Саксонским хроникам» Бернарда Корнуэлла появится Эдит в исполнении Стефани Мартини («Изумрудный город»). Она любовница Этельреда, правителя Мерсии (Тоби Регбо) и мужа Этельфлед (Милли Брэйди), дочери покойного короля Альфреда.

Кадры из сериала «Последнее королевство»

Джейми Блэкли («Отбросы») играет Эрдвульфа, родного брата Эдит и командующего личной гвардией Этельреда Мерсийского.

Кадры из сериала «Последнее королевство»

Актриса-дебютантка Руби Хартли сыграет Стиорру — дочь Утреда, которая пошла внешностью в мать, а характером в отца. Невзирая на юный возраст, Стиорра отлично управляется с мечом.

Кадры из сериала «Последнее королевство»

Эйстейн Сигурдарсон («Разработчики») играет Ситрика — молодого дана, в которого влюблена Стиорра.

Кадры из сериала «Последнее королевство»

Оссиан Перрет («Ведьмак») играет некого Витгара, о котором никакой конкретной информации, к сожалению, пока нет.

Кадры из сериала «Последнее королевство»

И наконец, Финну Эллиоту («Корона») досталась почётная роль юного Утреда из флэшбеков, которые присутствуют во втором и третьем эпизодах продолжения.

Кадры из сериала «Последнее королевство»

В четвёртом сезоне «Последнего королевства» Утреду Беббанбургскому (Александр Дреймон) придётся продолжить воплощать в жизнь мечту покойного короля Альфреда о единой Англии, что будет крайне нелегко, учитывая продолжающуюся борьбу за власть между Уэссексом и Мерсией.

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