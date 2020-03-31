Netflix отказал во втором сезоне «Вампирским войнам» и «Лиге Октября»

Потоковый сервис Netflix попрощался с двумя своими новичками от продюсерской компании IDW Entertainment — без второго сезона остались «Вампирские войны» с Йеном Сомерхолдером, вышедшие в начале декабря, а также стартовавшая в январе «Лига Октября». Второй сезон для проектов по комиксам IDW почти наверняка оказался недосягаемой высотой из-за недостаточного зрительского интереса. Критики к обоим сериалам также отнеслись прохладно.

Первый сериал — экранизация графического романа Джонатана Мэйберри, повествующая о войне человечества с вампирами. Сомерхолдер играет доктора Лютера Суонна, чей лучший друг Майкл Фэйн, заразившись неизвестным вирусом, превратился в охочего до чужой крови хищника. «Болезнь» распространяется, и люди начинают войну против вампиров. Суонн пытается разобраться в причинах эпидемии, а его друг тем временем становится главарём вражеского лагеря.

Второй проект — мистическая драма по комиксу Стива Найлза и Дэмиена Уорма, повествующему о семье Алленов, колесящих по миру охотников на монстров. Вернувшись в родной городок, главные герои вынуждены скрывать свою принадлежность к сверхсекретной организации по охоте на чудовищ, но им это довольно скверно удаётся, учитывая что в городке начинают происходить всякие странности.