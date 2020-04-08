Эммануэль Шрики добавит огня «Супермену и Лоис»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телевселенная DC на The CW цветёт и попахивает, а недавно объявленный сериал «Супермен и Лоис» продолжает определяться с основным актёрским составом. Рейтинги сами себя не поднимут, и создатели предусмотрительно заманили в проект Эммануэль Шрики («Красавцы», «Перерождение») на ключевую роль Ланы Лэнг, несколько повзрослевшей со времён «Тайн Смолвиля».

По сюжету кредитный инспектор Смолвильского банка (Шрики), оставшаяся в родном городе, когда другие предпочли что-то большее и яркое, восстанавливает свою дружбу с Кларком Кентом во время крайне сложного периода собственной жизни. Тем временем сами Супермен и Лоис Лейн будут учиться управляться со стрессами, давлением и трудностями жизни обычных людей в современном обществе.

Титульные роли закреплены за Тайлером Хэклином и Битси Таллок, а Джордан Эльзасс и Александр Гарфин сыграют сыновей-подростков супергеройской пары.

За сценарий отвечает Тодд Хельбинг («Флэш»), продюсируют по обыкновению Грег Берланти, Сара Шехтер и Джефф Джонс.