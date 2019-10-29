The CW готовит сериал «Супермен и Лоис Лейн» для своей телевселенной

Подвиньтесь, «Тайны Смолвиля», трепещите, «Лоис и Кларк», ибо грядут новые приключения Супермена. В смысле, ещё новее. К будущему телесезону The CW готовит очередной спин-офф своей супергеройской вселенной — сериал «Супермен и Лоис Лейн». Логичный ход: в эфирной сетке канала скоро освобождается сразу несколько ключевых мест (уходят «Стрела» и «Сверхъестественное»), а сидаб славится своими экранизациями комиксов DС.

И хотя этот Супермен уже два года живёт у своей кузины Супергёрл, настало время вылететь из семейного гнезда и остепениться в собственном уютном сериальчике. Тем более что у Кларка Кента и его возлюбленной журналистки Лоис Лейн только что родился ребёнок. На том и построят проект: героям предстоит бороться не столько co злодеями, сколько с тяготами, что выпадают на долю молодых работающих родителей в современном обществе.

Тайлер Хэклин и Битси Таллок вернутся к своим ролям. Сценарием проекта занимается бывший шоураннер «Флэша» Тодд Хельбинг, написавший когда-то одну из серий «Смолвиля». Исполнительными продюсерами традиционно выступают Грег Берланти, Сара Шехтер и Джефф Джонс.