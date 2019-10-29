Пятый сезон «Люцифера» выйдет в двух частях

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Судя по всему, заключительный сезон мистической детективной драмы «Люцифер» зрители в день премьеры не увидят целиком. Исполнитель титульной партии Том Эллис побывал в гостях у The Kelly Clarkson Show, где сообщил, что Netflix сначала выпустит первые восемь серий, а через какое-то время покажет вторую половину финала.

К слову, такой же подход стриминговый сервис практиковал в отношении своих комедий «Ранчо» и «Конь БоДжек».

Мистический процедурал от шоураннеров Илди Модрович и Джо Хендерсона рассказывает о центральном персонаже одноимённого комикса Нила Геймана Люцифере Морнингстаре (Эллис), которому наскучило править адом, поэтому он осел в Лос-Анджелесе, где открыл ночной клуб и нашёл любовь всей своей жизни в лице детектива Хлои Декер.

Помимо Эллиса в сериале снимаются Лорен Джерман, Эйми Гарсиа, Лесли-Энн Брандт, Д. Б. Вудсайд, Кевин Алехандро, Рэйчел Харрис, Триша Хелфер и другие.