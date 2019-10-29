 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Создатели «Невесты» снимают хоррор «Бывшая» Канал HBO очень доволен стартом «Хранителей» Съёмки «Ковбоя Бибопа» отложены из-за травмы Джона Чо Пэттон Освальт получил тайную роль во втором сезоне «Пацанов» Создателя «Сынов анархии» Курта Саттера вытолкали с канала FX
3
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Видеть» — ролик о создании фантастического эпика

Потоковый сервис Apple TV+ выпустил ролик о создании сериала «Видеть», где авторы и актёры рассказывают о постапокалиптическом мире масштабного фантастического эпика. Премьера состоится в день запуска цифровой платформы — 1 ноября.

Остатки человечества, пережившие кошмарную эпидемию, живут в новой реальности, к которой за годы слепоты успели приспособиться. Спустя несколько веков после апокалипсиса на свет появляются зрячие близнецы. Их отец, бесстрашный воин Баба Восс (Момоа), должен защитить своё племя от могущественной королевы, задумавшей уничтожить младенцев.

В создании проекта принимали участие сценарист Стивен Найт («Острые козырьки») и режиссёр Фрэнсис Лоуренс («Я — легенда»).

3 Обсудить
Темы
 
Видео Видеть
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Сценарист «Тёмных начал» сравнил главную героиню с «экоактивисткой» Гретой Тунберг
 
Кино «Звёздные войны» лишились шоураннеров «Игры престолов»
 
Кино Шорт-лист претенденток на роль Женщины-кошки в новом «Бэтмене»

Тоже интересно

 
Кино Компьютерные пираты спиратили «Пиратов Карибского моря»
 
Кино Россияне предпочитают отечественные фильмы иностранщине
 
Кино Подкаст на колёсах. «Kingsman: Золотое кольцо»
 
Кино «Человек на Луне» — новый трейлер с патриотической озвучкой
 
Кино «Апостол» — трейлер триллера от режиссёра фильмов «Рейд» и «Рейд 2»
 
Кино Начались миллиардные съёмки четырёх «Аватаров»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Выйдут в декабре

1 ПтЕВА (аудио)
1 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
2 СбТелеовощи (аудио)
3 ВсТелеовощи (видео)
3 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
4 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
6 СрНоль кадров в секунду (аудио)
6 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
7 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду – 288.1: Как потерять уважение, которого уже нет
 
18Лазер-шоу «Три дебила» – 377: «Текст» и тайна 25-го кадра
 
11ЕВА
 
 
14Телеовощи – 307: Немецкий мужской пёрдж
 
8Ноль кадров в секунду – 287: Сакральная цель гуся
 
14Лазер-шоу «Три дебила» – 376: Малефисента, Zомбилэнд и другие ненужные сиквелы
 
18ЕВА – 343: Не убить, так покромсать
 
10Телеовощи – 306: Джин-мазахист и ретард с пистолетом
 
36Лазер-шоу «Три дебила» – 375: «Гемини», «Эль Камино: Во все тяжкие» и «Бэтмен и Робин»
 
9Ноль кадров в секунду – 286: Растягивающаяся мусульманка
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru