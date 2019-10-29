«Видеть» — ролик о создании фантастического эпика

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Apple TV+ выпустил ролик о создании сериала «Видеть», где авторы и актёры рассказывают о постапокалиптическом мире масштабного фантастического эпика. Премьера состоится в день запуска цифровой платформы — 1 ноября.

Остатки человечества, пережившие кошмарную эпидемию, живут в новой реальности, к которой за годы слепоты успели приспособиться. Спустя несколько веков после апокалипсиса на свет появляются зрячие близнецы. Их отец, бесстрашный воин Баба Восс (Момоа), должен защитить своё племя от могущественной королевы, задумавшей уничтожить младенцев.

В создании проекта принимали участие сценарист Стивен Найт («Острые козырьки») и режиссёр Фрэнсис Лоуренс («Я — легенда»).