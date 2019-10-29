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«Мандалорец» — первые персонажные постеры

В сети появились постеры, посвящённые основным героям космического вестерна Джона Фавро «Мандалорец»». На плакатах Педро Паскаль в образе титульного персонажа, бывший ударный штурмовик Кара Дюна (Джина Карано), дроид IG-11, озвучиваемый Тайкой Вайтити, Гриф Карга (Карл Уэзерс) и угнот, чьи имя и место в этой истории пока остаются тайной. Кое-кто предполагает, что именно этот персонаж закреплён за Ником Нолти.

Первый художественный сериал по вселенной легендарных «Звёздных войн» стартует на потоковом сервисе Disney+ 12 ноября. Расписание выхода всех эпизодов первого сезона уже обнародовано.

Постеры сериала «Мандалорец» Постеры сериала «Мандалорец» Постеры сериала «Мандалорец» Постеры сериала «Мандалорец» Постеры сериала «Мандалорец»
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