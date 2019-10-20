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Первоисточники: comicbook.comcomicbook.com Прямая ссылка на новость:
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«Мандалорец» — график выхода эпизодов и первые отзывы

Долгожданная премьера «Мандалорца» всё ближе — запуск потокового сервиса Disney+ состоится 12 ноября, и в этот же день подписчики увидят открывающий эпизод первого художественного сериала по вселенной легендарных «Звёздный войн». Проект, к слову, уже обзавёлся полным расписанием выхода серий.

  • Первый эпизод — 12 ноября (режиссёр — Дэйв Филони)
  • Второй эпизод — 15 ноября (режиссёр — Рик Фамуйива)
  • Третий эпизод — 22 ноября (режиссёр — Дебора Чоу)
  • Четвёртый эпизод — 29 ноября (режиссёр — Брайс Даллас Ховард)
  • Пятый эпизод — 6 декабря (режиссёр — Дэйв Филони)
  • Шестой эпизод — 13 декабря (режиссёр — Рик Фамуйива)
  • Седьмой эпизод — 18 декабря (режиссёр — Дебора Чоу)
  • Восьмой эпизод — 27 декабря (режиссёр — Тайка Вайтити)

А ещё буквально вчера прессе показали 27-минутное превью первых трёх эпизодов, и отдельные счастливчики, попавшие на эксклюзивный показ, уже поделились своими впечатлениями в соцсетях. Если кратко, они в восторге.

Только что посмотрела 27 минут из «Мандалорца» и натурально разрыдалась. Не могу сказать больше, но это реально, это происходит и это охренеть насколько в духе «Звёздных войн»!

Эш Кроссан, Entertainment Tonight

Видела этим утром 27 минут «Мандалорца». Всегда сложно разобраться в нарезке не связанных между собой сцен, но это выглядит сильно, на удивление мрачно и очень дорого.

Линдси Бар, The Associated Press

О, вау, видео из «Манадлорца» выглядит потрясающе. Мы видели атакующего IG-88, зажаренного на обед Салациуса Крамба, а Вернер Херцог кто-то вроде галактического гангстера, у которого есть собственная команда штурмовиков.

Майк Райан, Uproxx

Вы меня знаете. Знаете, чем я зарабатываю на жизнь. Знаете, что я не особый фанат «Звёздных войн». Но вот что я скажу: видео «Мандалорца» выглядело охрененно.

Скотт Уомплер, Birth.Movies.Death

Вау. «Мандалорец» абсолютно великолепен. Видел почти получасовое видео, как я понял, из первых трёх эпизодов. Кого бы, по вашему мнению, ни играл Ник Нолти… ответ вас удивит.

Вдобавок всё выглядит действительно дорого — на проекте не экономили. Космические корабли, существа и прочее во всей красе. Жду не дождусь полноценных эпизодов.

Дрю Тейлор, Moviefone

Этим утром видел почти получасовое видео из «Мандалорца». Это поистине великолепно. [Увиденное] выглядит как фильмы «Звёздных войн» и пропитано их духом, вносит новые идеи и придаёт [истории] многослойность, которую зрители так давно хотели увидеть.

Мансур Митайвала, Screenrant

Видел 27 минут из «Мандалорца». Это настолько круто, насколько можно желать. Не могу раскрывать деталей, но одна из сцен ответила на вопрос, на который, мне кажется, не давал ответа ни один фильм «Звёздных войн». Рад, что сериал открывает вселенную «Звёздных войн» на крутой новый лад.

Стивен Вайнтрауб, Collider

Главный тест — на признание у широкой зрительской аудитории — сериал готовится пройти через три недели, а работа над продолжением уже кипит. На вчерашней встрече с прессой Джон Фавро заверил, что съёмочный процесс официально стартовал.

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Мандалорец
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