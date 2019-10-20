Телеовощи. Выпуск 306: Джинн-мазохист и ретард с пистолетом

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:52 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:45 —
|«Тредстоун» (Treadstone) — 1x01 (премьера)
|14:55 —
|«Дублинские убийства» (Dublin Murders) — 1x01—02 (премьера)
|23:24 —
|«Лаймтаун» (Limetown) — 1x01 (премьера)
|28:20 —
|«Боишься ли ты темноты?» (Are You Afraid of the Dark?) — 1x01 (премьера)
|31:40 —
|«Судная ночь» — 2x01 (премьера сезона)
|48:22 —
|Новости
|01:41:25 —
|Отвечаем на вопросы
|01:43:58 —
|«Первобытный человек» — 1x02—05 (финал сезона)
|01:55:31 —
|«Калейдоскоп ужасов» — 1x03
|02:09:30 —
|«Зло» — 1x03
|02:20:15 —
|«Новобранец» — 2x03
|02:30:57 —
|«Робоцып» — 10x05—06
|02:34:10 —
|«Совершенная гармония» — 1x03
|02:37:37 —
|«Игроки» — 5x08 (финал сериала)
|02:44:34 —
|«Захват» — 1x06 (финал сериала)
|02:53:44 —
|«Южный Парк» — 23x04
|02:58:04 —
|«Вавилон 5» — 1x12 (впечатления Юры)
|03:05:17 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 3x01 (впечатления Льва)
|03:14:57 —
|«Лексс» — 2x10 (впечатления Юры и Льва)
|03:20:48 —
|«Психопаспорт» — 2x01 (впечатления Юры и Льва)
|03:25:51 —
|«Теория Большого взрыва» — 1x08 (впечатления Михаила)
|03:31:40 —
|«Прослушка» — 2x02
|03:41:40 —
|Зачитываем отзывы и благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:03 —
|«Булл» — 4x04
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