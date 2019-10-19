Пэттон Освальт получил тайную роль во втором сезоне «Пацанов»

Актёрский состав активно снимаемого продолжения «Пацанов» неумолимо расширяется — во второй сезон многосерийного хита записался Пэттон Освальт («Агенты Щ.И.Т.», «Хэппи!»). На это в своём твиттере прозрачно намекнул шоураннер проекта Эрик Крипке.
Thank you @pattonoswalt, that was AMAZING! #TheBoysTV #Season2 #SecretRole@TheBoysTV #TheBoys @PrimeVideo #SPNFamiIy pic.twitter.com/y47quxLCgR— Eric Kripke (@therealKripke) October 17, 2019
Правда, кого именно сыграет Освальт, неизвестно. Тэги указывают на тайную роль, природу которой зрителям, скорее всего, придётся раскрыть уже при просмотре второго сезона.
Помимо секретного Освальта в следующей главе «Пацанов» к основному актёрскому составу примкнули Ая Кэш, Горан Вишнич и Клаудия Думит.
Продолжение истории об охоте на оборзевших супергероев выйдет в следующем году.