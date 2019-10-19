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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Пэттон Освальт получил тайную роль во втором сезоне «Пацанов»

Актёрский состав активно снимаемого продолжения «Пацанов» неумолимо расширяется — во второй сезон многосерийного хита записался Пэттон Освальт («Агенты Щ.И.Т.», «Хэппи!»). На это в своём твиттере прозрачно намекнул шоураннер проекта Эрик Крипке.

Правда, кого именно сыграет Освальт, неизвестно. Тэги указывают на тайную роль, природу которой зрителям, скорее всего, придётся раскрыть уже при просмотре второго сезона.

Помимо секретного Освальта в следующей главе «Пацанов» к основному актёрскому составу примкнули Ая Кэш, Горан Вишнич и Клаудия Думит.

Продолжение истории об охоте на оборзевших супергероев выйдет в следующем году.

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Пацаны
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