«Дикинсон» — свежий трейлер драмеди о юности американской поэтессы

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Apple TV+ выкатил ещё один трейлер стилизованной комедийной драмы «Дикинсон» с Хейли Стайнфелд («Бамблби») в титульной роли. Первый сезон стартует на цифровой платформе 1 ноября, в день её запуска.

Костюмированная драмеди поведает о творческом и жизненном пути знаменитой американской поэтессы XIX века Эмили Дикинсон, признанной своими современниками экстравагантной бунтаркой, не жаловавшей правила и традиционные нормы поведения.

В сериале также снимаются Джейн Краковски, Тоби Хасс, Анна Барышников, Элла Хант и Адриан Энскоу. Создателем и сценаристом выступает Алёна Смит («Любовники»), режиссёром — Дэвид Гордон Грин («Завучи»).