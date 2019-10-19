«Нетипичный» — трейлер и постер третьего сезона драмеди про семью и аутизм

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix опубликовал трейлер и постер третьего сезона уютной семейной драмеди «Нетипичный». 10-серийное продолжение истории о семье Гарднеров и их друзей-приятелей подписчики цифровой платформы увидят 1 ноября.

Сэм Гарднер — подросток с аутизмом, но парень всеми силами стремится к полноценной самостоятельной жизни, в чём его всячески поддерживают младшая сестра и родители. Третий сезон посвящён новому серьёзному этапу в жизни Сэма — учёбе в колледже и переезду в общежитие. У остальных членов семьи в личном плане тоже не всё так просто — предстоит решить много важных вопросов, требующих выдержки, терпения и понимания.

В сериале снимаются Кейр Гилкрист, Дженнифер Джейсон Ли, Бригитт Ланди-Пейн, Майкл Рапапорт, Ник Додани, Грэхэм Роджерс, Дженна Бойд, Эми Окуда и Эрик Маккормак.

Создателем и шоураннером проекта является Робиа Рашид («Как я встретил вашу маму»).

Постер: