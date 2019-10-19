 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Disney не пожалеет денег для супергеройских сериалов Marvel Авторы «Миллиардов» готовят мини-сериал про компанию Uber Нил Патрик Харрис попал в «Матрицу 4» Николас Виндинг Рефн снимет многосерийный ребут «Маньяка-полицейского» для HBO Сценарий шестого сезона «Острых козырьков» почти готов
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: tvline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Нетипичный» — трейлер и постер третьего сезона драмеди про семью и аутизм

Потоковый сервис Netflix опубликовал трейлер и постер третьего сезона уютной семейной драмеди «Нетипичный». 10-серийное продолжение истории о семье Гарднеров и их друзей-приятелей подписчики цифровой платформы увидят 1 ноября.

Сэм Гарднер — подросток с аутизмом, но парень всеми силами стремится к полноценной самостоятельной жизни, в чём его всячески поддерживают младшая сестра и родители. Третий сезон посвящён новому серьёзному этапу в жизни Сэма — учёбе в колледже и переезду в общежитие. У остальных членов семьи в личном плане тоже не всё так просто — предстоит решить много важных вопросов, требующих выдержки, терпения и понимания.

В сериале снимаются Кейр Гилкрист, Дженнифер Джейсон Ли, Бригитт Ланди-Пейн, Майкл Рапапорт, Ник Додани, Грэхэм Роджерс, Дженна Бойд, Эми Окуда и Эрик Маккормак.

Создателем и шоураннером проекта является Робиа Рашид («Как я встретил вашу маму»).

Постер:

Постеры сериала «Нетипичный»
+ Обсудить
Темы
 
Видео Нетипичный
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Нетипичный» — трейлер второго сезона
 
Новые сериалы 3–9 сентября
 
Новые сериалы 7–13 августа

Тоже интересно

 
Netflix запускает сериал по мотивам «Аватара: Легенды об Аанге»
 
Кино Зрительский рейтинг «Капитана Марвел» неуклонно растёт
 
Кино «Джентльмены» — первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи
 
Кино Компания Enjoy Movies к хренам обанкротилась
 
Кино Во всех «Аватарах» будет один злодей — полковник Куоритч
 
Игры Death Stranding — третий трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороТелеовощи (аудио)

Выйдут в октябре

20 ВсТелеовощи (видео)
20 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
21 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
22 Вт21:45ЕВА (трансляция)
23 СрНоль кадров в секунду (аудио)
23 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
24 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
25 ПтЕВА (аудио)
25 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)

Новые выпуски подкастов

 
31Лазер-шоу «Три дебила» – 375: «Гемини», «Эль Камино: Во все тяжкие» и «Бэтмен и Робин»
 
9Ноль кадров в секунду – 286: Растягивающаяся мусульманка
 
20ЕВА
 
 
10Телеовощи – 305: Что происходит в первобытном мире?
 
22ЕВА – 341: Нашествие попаданцев
 
50Лазер-шоу «Три дебила» – 374: «Джокер» и несколько фильмов от Netflix
 
7Ноль кадров в секунду – 285: ИгроМир Джокера
 
13Телеовощи – 304: Самые прогрессивные и смешные
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 373: «К звёздам», союз Sony и Marvel, опасный «Джокер»
 
1Ноль кадров в секунду – 284: Спорт с подвохом
Ещё

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru