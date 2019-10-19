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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Создателя «Сынов анархии» Курта Саттера вытолкали с канала FX

Кабельный канал FX отказался от сотрудничества с Куртом Саттером — автором байкерских драм «Сыны анархии» и «Майянцы». Поводом для расставания, по информации The Hollywood Reporter, стали многочисленные жалобы актёров и съёмочной группы на его поведение.

За увольнение Саттера с поста исполнительного продюсера канала отвечали президент FX Джон Ландграф и глава Disney TV Studios и ABC Entertainment Дана Уолден. Контракт, перезаключённый Саттером со студией 20th Century Fox TV в прошлом году, пока остаётся в силе.

Сценарист и продюсер успел отправить творческой команде «Майянцев» прощальное письмо, где повинился в том, что не уделял должного внимания рабочему процессу. Но Саттер заверил, что на то были причины, он всех любит и, надеется, в дальнейшем их творческие пути в будущем ещё пересекутся.

Месяц назад Саттер и впрямь заявлял, что получи сериал продление, в третьем сезоне собирается делегировать большую часть своих полномочий соавтору Элджину Джеймсу. В письме указывается, что это его решение дать больше свободы действий коллегам было истолковано студией Disney как желание забросить проект, породившее непонимание и хаос в команде. Из письма явствует: Саттер (скорее всего, небезосновательно) предполагает, что от него просто захотели избавиться. В другом своём послании, адресованном близкому окружению, Саттер без околичностей заявил, что работать в новом корпоративном климате после слияния со студией Disney оказалось очень тяжело.

Творческий контроль со стороны Disney я испытывал буквально с первого дня. Многочисленные замечания и сокращения в сценариях, требования свести историю до примитива и бессмысленной политкорректности, с какими я прежде не сталкивался. Я искренне переживал за будущее сюжета. Поэтому я сопротивлялся. Сильно.

Особенно близко к сердцу он принял тот факт, что его увольнением руководили давние друзья и соратники.

Больше всего меня расстроило и ранило то, что именно Джон Ландграф и Дана Уолден сидели напротив, зачитывая составленную юристами и чиновниками выкладку искажённой правды. Дело вот в чём: чинуши хотели, чтобы я ушёл. Я задел чьи-то чувства и ущемил чьё-то самолюбие. Я опасен для целостности бренда Disney и определённо не стою всех этих неприятностей. Вот так 18 лет дружбы, верности и создания качественного телеконтента пошли коту под хвост. Они швырнули меня под грёбаный автобус.

 
Курт Саттер, решил не отмалчиваться

Полную версию письма приводит портал Deadline.

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