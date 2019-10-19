Съёмки «Ковбоя Бибопа» отложены из-за травмы Джона Чо

Стартовавшие в начале октября в Новой Зеландии съёмки художественного сериала «Ковбой Бибоп» приостановлены, и хиатус по разным оценкам может затянуться на срок от семи до девяти месяцев. Виной всему травма, полученная исполнителем главной роли Джоном Чо на съёмочной площадке.

Источники описывают ситуацию как несчастный случай, произошедший во время последнего дубля ничем не примечательной, досконально отрепетированной сцены. Травма требует хирургического вмешательства и продолжительной реабилитации, которая займёт свыше полугода и будет проходить в Лос-Анджелесе. Новое расписание съёмок составят после того, как получат более обстоятельный прогноз восстановления актёра.

Адаптация одноимённого культового аниме об охотниках за головами из постапокалиптического будущего разрабатывается под крылом потокового сервиса Netflix. За сценарий 10-серийного космического вестерна отвечает Кристофер Йост («Тор: Рагнарёк»). Первый и второй эпизоды снимет Алекс Гарсиа Лопес («Сорвиголова», «Ведьмак»). Режиссёр оригинала Щиничиро Ватанабе консультирует проект. Производство курируют Tomorrow Studios, Netflix, Midnight Radio и авторы первоисточника из Sunrise.