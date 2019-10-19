Сценарист «Тёмных начал» сравнил главную героиню с «экоактивисткой» Гретой Тунберг

По мнению сценариста фэнтези «Тёмные начала», мы живём в кошмарные времена, когда темы, поднимавшиеся автором литературного первоисточника Филипа Пулмана актуальны как никогда. Намекая на недавние разгоны протестующих «экоактивистов» в Лондоне, Джек Торн отметил, что для рассказываемой «Тёмными началами» истории сейчас самое подходящее время.

Вдобавок сценарист отвесил крайне сомнительный комплимент главной героине, сравнив Лиру с увлекающейся протестами шведской школьницей и так называемой экоактивисткой Гретой Тунберг.

Мы живём в страшные времена. Я считаю, в книгах Филипа [Пулмана] очень много сказано о современности и о происходящем с нами — даже больше, чем о тех временах, когда они были написаны. Больше всего меня восхищает в повествовании то, что перед нами очевидная история — история Азриэла, но автор её не рассказывает, он рассказывает историю Лиры. И его решение вместо истории человека, стремящегося к величию, Азриэла, рассказать о Лире — невероятно смелый и блестящий выбор. И знаете, Грета Тунберг… Лира… между ними так много общего. Джек Торн, мастер сравнений

И из хорошего: у сериала появился первый официальный постер, а также несколько свежих кадров.

Постер от кабельного канала HBO: