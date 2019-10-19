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Первоисточники: www.hollywoodreporter.comew.com Прямая ссылка на новость:
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Сценарист «Тёмных начал» сравнил главную героиню с «экоактивисткой» Гретой Тунберг

По мнению сценариста фэнтези «Тёмные начала», мы живём в кошмарные времена, когда темы, поднимавшиеся автором литературного первоисточника Филипа Пулмана актуальны как никогда. Намекая на недавние разгоны протестующих «экоактивистов» в Лондоне, Джек Торн отметил, что для рассказываемой «Тёмными началами» истории сейчас самое подходящее время.

Вдобавок сценарист отвесил крайне сомнительный комплимент главной героине, сравнив Лиру с увлекающейся протестами шведской школьницей и так называемой экоактивисткой Гретой Тунберг.

Мы живём в страшные времена. Я считаю, в книгах Филипа [Пулмана] очень много сказано о современности и о происходящем с нами — даже больше, чем о тех временах, когда они были написаны. Больше всего меня восхищает в повествовании то, что перед нами очевидная история — история Азриэла, но автор её не рассказывает, он рассказывает историю Лиры. И его решение вместо истории человека, стремящегося к величию, Азриэла, рассказать о Лире — невероятно смелый и блестящий выбор. И знаете, Грета Тунберг… Лира… между ними так много общего.

 
Джек Торн, мастер сравнений

И из хорошего: у сериала появился первый официальный постер, а также несколько свежих кадров.

Кадры из сериала «Тёмные начала» Кадры из сериала «Тёмные начала» Кадры из сериала «Тёмные начала» Кадры из сериала «Тёмные начала» Кадры из сериала «Тёмные начала»

Постер от кабельного канала HBO:

Постеры сериала «Тёмные начала»
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Темы
 
Тёмные начала
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