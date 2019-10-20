Новости сериалов — лучшее за неделю

Сценарист «Тёмных начал» сравнил главную героиню с «экоактивисткой» Гретой Тунберг — Джек Торн напирает на злободневность.

«Человек в высоком замке» — трейлер финального сезона фантастической драмы — победа над нацизмом близка как никогда.

Создатели «Ведьмака» использовали CGI лишь в случаях крайней необходимости — реализм в фэнтези нельзя недооценивать.

«Пацаны» — свежие кадры со съёмочной площадки второго сезона — снимки тизерят новую локацию и супергероиню Аю Кэш.

Disney не пожалеет денег для супергеройских сериалов Marvel — говорят, каждый эпизод будет обходиться в четверть миллиона долларов.

«Очень странные дела» — самый популярный сериал на Netflix — правда, у стримингового гиганта своеобразная система подсчёта просмотров.

Фэнтезийный трэш «Аванпост» продлён на третий сезон — потому что это The CW.

Создателя «Сынов анархии» Курта Саттера вытолкали с канала FX — бывший исполнительный продюсер считает, что мешался у нового руководства под ногами.