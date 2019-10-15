Фэнтезийный трэш «Аванпост» продлён на третий сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал The CW — порой непостижимый в своих решениях — даровал бесподобному в своей трэшевости фэнтези «Аванпост» продление на третий сезон.

Средний рейтинговый показатель второго сезона — 0,12 в демографической категории «18–49 лет» при общей аудитории 590 тыс. Эти результаты ниже показателей первого сезона на 16% и 6% соответственно. Раз так, посчитали на канале, сериал без проблем протянет ещё и третий сезон. Чего нельзя с уверенностью сказать о зрителях.

Главная героиня с экзотическим именем Талон — единственная выжившая из уничтоженной расы чёрной крови. Отправившись на поиски убийц своей семьи, обладательница невероятных магических способностей попадает в сторожевую крепость на границе мира людей и мира монстров.

В как бы героическом фэнтези снимаются Джессика Грин, Джейк Стормоен, Эндрю Ховард, Ананд Десаи-Барочиа, Робин Малкольм, Кристиан Нэрн и другие.

За проект не стесняются отвечать Джейсон Фоллер и Кайнен Гриффин.