 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Фэнтезийный трэш «Аванпост» продлён на третий сезон Зои Кравиц сыграет Женщину-кошку в «Бэтмене» Мэтта Ривза Мартин Скорсезе вновь прошёлся по супергеройским фильмам-аттракционам Apple TV+ снимет военный боевик в духе «Тихоокеанского фронта» и «Братьев по оружию» Red Dead Redemption 2 выйдет на PC 5 ноября
3
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: tvseriesfinale.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Фэнтезийный трэш «Аванпост» продлён на третий сезон

Телеканал The CW — порой непостижимый в своих решениях — даровал бесподобному в своей трэшевости фэнтези «Аванпост» продление на третий сезон.

Средний рейтинговый показатель второго сезона — 0,12 в демографической категории «18–49 лет» при общей аудитории 590 тыс. Эти результаты ниже показателей первого сезона на 16% и 6% соответственно. Раз так, посчитали на канале, сериал без проблем протянет ещё и третий сезон. Чего нельзя с уверенностью сказать о зрителях.

Главная героиня с экзотическим именем Талон — единственная выжившая из уничтоженной расы чёрной крови. Отправившись на поиски убийц своей семьи, обладательница невероятных магических способностей попадает в сторожевую крепость на границе мира людей и мира монстров.

В как бы героическом фэнтези снимаются Джессика Грин, Джейк Стормоен, Эндрю Ховард, Ананд Десаи-Барочиа, Робин Малкольм, Кристиан Нэрн и другие.

За проект не стесняются отвечать Джейсон Фоллер и Кайнен Гриффин.

3 Обсудить
Темы
 
Аванпост
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Новые сериалы 23–29 сентября
 
Канал Syfy прибрал к рукам приключенческое фэнтези «Аванпост»
 
Фэнтези «Аванпост» обзавелось вторым сезоном

Тоже интересно

 
Кино «Мстители: Финал» сняли рекордную кассу в Китае
 
Можно ли сделать сериал из «Чужого»?
 
Кино The Weinstein Company будет банкротиться
 
Свежий трейлер «Хранителей» Дэймона Линделофа с новыми и старыми героями
 
Кино Как выделить три часа на «Лигу справедливости»
 
Кино «Чёрная Пантера» — трейлер и постер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

LIVEЕВА (трансляция)

Выйдут в октябре

16 СрНоль кадров в секунду (аудио)
16 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
17 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
18 ПтЕВА (аудио)
18 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
19 СбТелеовощи (аудио)
20 ВсТелеовощи (видео)
20 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
21 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
9Телеовощи – 305: Что происходит в первобытном мире?
 
22ЕВА – 341: Нашествие попаданцев
 
49Лазер-шоу «Три дебила» – 374: «Джокер» и несколько фильмов от Netflix
 
7Ноль кадров в секунду – 285: ИгроМир Джокера
 
13Телеовощи – 304: Самые прогрессивные и смешные
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 373: «К звёздам», союз Sony и Marvel, опасный «Джокер»
 
1Ноль кадров в секунду – 284: Спорт с подвохом
 
11ЕВА
 
 
17Телеовощи – 303: Хорошо, что закончились
Ещё

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru