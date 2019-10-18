Disney не пожалеет денег для супергеройских сериалов Marvel

Судя по всему, нынешним крупнобюджетным рекордсменам — «Мандалорцу» от Disney+ и «Видеть» от Apple TV+ — в скором времени придётся потесниться. В июле издание The Wall Street Journal сообщало, что два вышеуказанных проекта — чемпионы этого года по финансовым вливаниям в производство — бюджет обоих насчитывает $ 120 млн (по $ 15 млн за эпизод).

Как бы то ни было, по данным The Hollywood Reporter, следующие за ними многосерийные проекты Marvel Studios готовятся ощутимо повысить бюджетную планку. В следующем году Disney намерена потратить на оригинальный контент для своей цифровой платформы около $ 1 млрд. В рамках этой суммы, как сообщают источники, три шестисерийных мини-сериала по вселенной Marvel — «ВандаВижн», «Сокол и Зимний солдат» и «Соколиный глаз» — получат на производство по $ 150 млн. На один эпизод каждого из перечисленных сериалов будет затрачено в среднем $ 25 млн.

Точных премьерных дат ни у одного супергеройского проекта пока нет, но есть приблизительные. «Сокол и зимний солдат» стартует осенью 2020-го, «Ванда Вижн» — весной 2021-го, а «Соколиный глаз» — осенью 2021 года.