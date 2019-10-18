Авторы «Миллиардов» готовят мини-сериал про компанию Uber

Кабельный канал Showtime задумал ещё одну финансовую драму о мире корпоративных монстров. В производство отправляется пока что безымянный мини-сериал по книге Super Pumped: The Battle for Uber писателя и журналиста Майка Айзека. За проект отвечают создатели успешных «Миллиардов» Брайан Коппельман и Дэвид Левин.

В центре внимания окажется один из основателей компании и одноимённого мобильного приложения по вызову такси Трэвис Каланик, оставивший свой пост в 2017 году по требованию её главных акционеров. Сериал расскажет о взлётах и падениях Uber, явившейся не только примером чуда, это ещё и поучительная история о мире больших денег и высоких технологий.

История Uber полна сюжетных поворотов, уникальных личностей и факторов, сильно повлиявших на корпоративную Америку. Это конкретный пример изобретательности и безумия, и нет более подходящих авторов, чем Брайан [Коппельман] и Дэвид [Левин], для исследования этого бизнеса и людей, которые им рулят в прямом и переносном смысле. Джана Виногрэйд, глава программного отдела Showtime

В рамках своего контракта с Showtime Коппельман и Левин возьмутся за сценарий, а также выступят исполнительными продюсерами мини-сериала.