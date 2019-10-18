Неон и кокаин: Николас Виндинг Рефн поделился своим видением многосерийного «Маньяка-полицейского»

На прошлой неделе выяснилось, что режиссёр-визионер Николас Виндинг Рефн («Слишком стар, чтобы умереть молодым») возьмётся за телеадаптацию культового киноужастика 80-х «Маньяк-полицейский» для кабельного канала HBO. Рефн отвечает за проект в качестве шоураннера, режиссёра и исполнительного продюсера. На днях в своём твиттере творец рассказал, каким видит свой телевизионный ребут.

«Маньяк-полицейский» будет моей версией накачанной кокаином, пропитанной неоном, завёрнутой в жевательную резинку, погружённой в хаос скоростной вселенной экстремалов, которые поглощёны извечной борьбой между добром и злом… но зло побеждает. Николас Виндинг Рефн, верен себе

События мини-сериала разворачиваются в Лос-Анджелесе и вовлекают в череду кошмарных происшествий множество персонажей. Город погрузился в хаос, потому что по его улицам расхаживает сумасшедший убийца в форме, и многие гадают, кто же он на самом деле: просто свихнувшийся маньяк или злобная сверхъестественная сила.

Снимать наряду с Рефном берётся Джон Хайамс («Нация Z», «Чёрное лето»). Режиссёр полнометражного оригинала Уильям Лустиг числится в исполнительных продюсерах проекта.