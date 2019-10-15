Создатели «Ведьмака» использовали CGI лишь в случаях крайней необходимости

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Пусть мир «Ведьмака» — это мир меча и магии, наполненный древними расами, волшебными существами, всевозможными монстрами и чародейками, создатели сериала старались придать ему максимальную приземлённость.

В недавнем интервью французскому изданию Premiere шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич и художник-постановщик сериала Эндрю Лоус («Воин») рассказали о собственном подходе к выстраиванию вселенной «Ведьмака».

У меня нет желания наблюдать, как актёр играет на фоне зелёного экрана, общаясь с зелёным мячиком. Мы хотели чего-то настоящего, даже во время боевых сцен. Эндрю Лоус, за суровую реальность

Лоус отметил, что современная аудитория с лёгкостью различает CGI на экране, а это почти всегда препятствует эффекту погружения в происходящее. Помимо прочего, за спецэффектами нужен глаз да глаз.

Если создаёшь идеальный CGI-эффект в одной сцене, необходимо держать планку качества и во всех остальных.

Хиссрич выразила полнейшую солидарность с коллегой. Она тоже не фанат обилия CGI в кадре.

Для сериала нам важно было выработать аутентичный стиль. Бесподобная компьютерная игра уже существует, и мне совершенно не хочется, чтобы наш сериал повторял видеоигру. Лорен Шмидт Хиссрич, не собирается копировать

По словам Лоуса, их подход к материалу не имеет ровно никакого отношения к бюджету проекта, с которым всё в полном порядке.

Мы отнюдь не бедные родственники «Властелина колец» или «Игры престолов». Благодаря Netflix нам всего хватало. Нам довелось снимать гигантские сцены, производственное качество нашего сериала достойно широкого экрана.

Проверить слова авторов проекта на правдивость зрители смогут уже в декабре, когда потоковый сервис впустит первый сезон тёмного фэнтези о знаменитом охотнике на чудовищ.