Второй сезон «Звёздного пути: Пикара» уже в работе

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Как бы ни сложилась судьба космической драмы «Звёздный путь: Пикар», потоковый сервис CBS All Access, видимо, совсем не прочь рискнуть. По заверениям главы телефранчайза Алекса Куртцмана, недавно отвечавшего на вопросы портала TrekCore, дальнейшие приключения капитана и его команды уже активно разрабатываются.

Определённо. [Продолжение] уже в разработке. Алекс Куртцман, времени зря не теряет

В одном из сентябрьских интервью исполнитель титульной партии Патрик Стюарт успел обмолвиться, что съёмки второго сезона, возможно, стартуют уже в марте следующего года.

В сериале Жан-Люк Пикар (Стюарт) давно покинул Звёздный флот и ведёт уединённую жизнь, правда, лишь до тех пор пока приключения вновь не находят его. В новой невероятно важной миссии, выпавшей на долю бывшего капитана, присоединятся его старые знакомые в исполнении Брента Спайнера, Марины Сиртис, Джонатан Фрейкс и Джонатана Дель Арко.

Шоураннером проекта значится Майкл Шейбон («Джон Картер»). В сериале также снимаются Элисон Пилл, Гарри Тредэвэй, Иза Брионес, Сантьяго Кабрера, Мишель Хёрд, Эван Эвагора и Джери Райан.