 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Disney наняла Джину Дэвис следить за гендерными предрассудками и повышать инклюзивность Apple TV+ снимет военный боевик в духе «Тихоокеанского фронта» и «Братьев по оружию» Клайв Оуэн и Джулианна Мур сыграют супругов в экранизации романа Стивена Кинга «История Лизи» Star Wars Jedi: Fallen Order — второй трейлер Новости аниме — лучшее за неделю
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: wegotthiscovered.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Второй сезон «Звёздного пути: Пикара» уже в работе

Как бы ни сложилась судьба космической драмы «Звёздный путь: Пикар», потоковый сервис CBS All Access, видимо, совсем не прочь рискнуть. По заверениям главы телефранчайза Алекса Куртцмана, недавно отвечавшего на вопросы портала TrekCore, дальнейшие приключения капитана и его команды уже активно разрабатываются.

Определённо. [Продолжение] уже в разработке.

 
Алекс Куртцман, времени зря не теряет

В одном из сентябрьских интервью исполнитель титульной партии Патрик Стюарт успел обмолвиться, что съёмки второго сезона, возможно, стартуют уже в марте следующего года.

В сериале Жан-Люк Пикар (Стюарт) давно покинул Звёздный флот и ведёт уединённую жизнь, правда, лишь до тех пор пока приключения вновь не находят его. В новой невероятно важной миссии, выпавшей на долю бывшего капитана, присоединятся его старые знакомые в исполнении Брента Спайнера, Марины Сиртис, Джонатан Фрейкс и Джонатана Дель Арко.

Шоураннером проекта значится Майкл Шейбон («Джон Картер»). В сериале также снимаются Элисон Пилл, Гарри Тредэвэй, Иза Брионес, Сантьяго Кабрера, Мишель Хёрд, Эван Эвагора и Джери Райан.

+ Обсудить
Темы
 
Звёздный путь: Пикар
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Звёздный путь: Пикар» — трейлер космической экшен-драмы
 
«Звёздный путь: Пикар» — первый тизер и постер новой космической саги
 
«Звёздный путь: Пикар» — сериал с Патриком Стюартом получил заголовок, логотип и синопсис

Тоже интересно

 
Кино Джеймс Кэмерон верит в развитие формата 3D
 
Кино Дени Вильнёв не ограничится одной «Дюной»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 314: Литературный гей
 
Кино Сольный «Бэтмен» не вписывается в сроки и переписывает сценарий
 
Кино Disney готовит художественную адаптацию своего мультфильма «Робин Гуд»
 
Кино Дж. Дж. Абрамс вернёт в «Звёздные войны» императора Палпатина
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в октябре

15 Вт21:45ЕВА (трансляция)
16 СрНоль кадров в секунду (аудио)
16 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
17 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
18 ПтЕВА (аудио)
18 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
19 СбТелеовощи (аудио)
20 ВсТелеовощи (видео)
20 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
7Телеовощи – 305: Что происходит в первобытном мире?
 
22ЕВА – 341: Нашествие попаданцев
 
48Лазер-шоу «Три дебила» – 374: «Джокер» и несколько фильмов от Netflix
 
7Ноль кадров в секунду – 285: ИгроМир Джокера
 
13Телеовощи – 304: Самые прогрессивные и смешные
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 373: «К звёздам», союз Sony и Marvel, опасный «Джокер»
 
1Ноль кадров в секунду – 284: Спорт с подвохом
 
11ЕВА
 
 
17Телеовощи – 303: Хорошо, что закончились
 
7ЕВА – 339: Иногда алкасты возвращаются
Ещё

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru