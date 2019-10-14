«Удивительная миссис Мейзел» — трейлер третьего сезона ретро-комедии с Рэйчел Броснахэн

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Миссис Мейзел отправляется в грандиозный тур по стране. Стриминговый сервис Amazon опубликовал трейлер продолжения своей знаменитой комедии «Удивительная миссис Мейзел». Третий сезон сериала выходит на экраны 6 декабря.

Бывшая нью-йоркская домохозяйка Мириам «Мидж» Мейзел (Рэйчел Броснахэн), обнаружившая в себе талант стендап-комика, продолжает претворять свою мечту в жизнь. В третьем сезоне Мидж и Сьюзи узнают кое-что важное об изнанке шоу-бизнеса, Джоэл будет разрываться между попытками помочь бывшей жене и реализовать собственные планы, Эйб полностью отдастся своей новой миссии, а Роуз обнаружит в себе ранее неизведанные таланты.

В сериале также снимаются Алекс Борштейн, Майкл Зеген, Тони Шалуб, Марин Хинкль, Кевин Поллак, Кэролайн Аарон, Стерлинг К. Браун, Кэри Элвис и Стефани Хсу. Сценаристами и режиссёрами проекта числятся бессменные Эми Шерман-Палладино и Дэниел Палладино. Производством заведует Amazon Studios.