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«Удивительная миссис Мейзел» — трейлер третьего сезона ретро-комедии с Рэйчел Броснахэн

Миссис Мейзел отправляется в грандиозный тур по стране. Стриминговый сервис Amazon опубликовал трейлер продолжения своей знаменитой комедии «Удивительная миссис Мейзел». Третий сезон сериала выходит на экраны 6 декабря.

Бывшая нью-йоркская домохозяйка Мириам «Мидж» Мейзел (Рэйчел Броснахэн), обнаружившая в себе талант стендап-комика, продолжает претворять свою мечту в жизнь. В третьем сезоне Мидж и Сьюзи узнают кое-что важное об изнанке шоу-бизнеса, Джоэл будет разрываться между попытками помочь бывшей жене и реализовать собственные планы, Эйб полностью отдастся своей новой миссии, а Роуз обнаружит в себе ранее неизведанные таланты.

В сериале также снимаются Алекс Борштейн, Майкл Зеген, Тони Шалуб, Марин Хинкль, Кевин Поллак, Кэролайн Аарон, Стерлинг К. Браун, Кэри Элвис и Стефани Хсу. Сценаристами и режиссёрами проекта числятся бессменные Эми Шерман-Палладино и Дэниел Палладино. Производством заведует Amazon Studios.

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Видео Удивительная миссис Мейзел
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20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в октябре

15 Вт21:45ЕВА (трансляция)
16 СрНоль кадров в секунду (аудио)
16 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
17 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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