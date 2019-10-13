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«Британия» — расширенный трейлер второго сезона с датой выхода

У 10-серийного продолжения сериала «Британия» появился расширенный трейлер, изобилующий забавностями и экшеном. Второй сезон исторического эпика с фэнтези-мотивами стартует на кабельном канале Sky Atlantic 7 ноября.

На дворе начало нашей эры. На земли будущей Великобритании вторглись римские легионы во главе с военачальником Авлом Плавтием. Попав в сердце кельтских земель, имперская армия столкнулись с их обитателями — дикими воительницами и могущественными заклинателями потусторонних сил — друидами, которые не намерены терпеть чужаков.

В сериале снимаются Келли Райлли, Дэвид Моррисси, Зои Уонамейкер, Хьюго Спир, Николай Ли Каас, Стэнли Вебер и другие. За сценарий второго сезона отвечают соавторы «Грани будущего» Джез Баттеруорт и Джон-Генри Баттеруорт, а также Том Баттеруорт («Фортитьюд»). Производство курируют Vertigo Films и Neal Street Productions («Ужасы по дешёвке»).

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Видео Британия
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