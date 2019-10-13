Новые сериалы 14–20 октября

Сериальная неделя порадует целым набором премьер, представленных кабельными каналами и потоковыми сервисами. Особого внимания среди остальных релизов, по понятным причинам, заслуживает авторский сиквел «Хранителей» от Дэймона Линделофа и HBO. Помимо прочих, в эфир выходят клюквенный шпионский боевик «Тредстоун», психологический триллер «Лаймтаун» с Джессикой Бил и экзистенциальная комедия «Жить с самим собой» с двойным Полом Раддом.
Понедельник, 14 октября
детектив, триллер
В ролях Киллиан Скотт, Сара Грин, Том Вон-Лолор, Мо Данфорд, Конлет Хилл, Йен Кенни
Создатель Сара Фелпс, Тана Френч
Основные события психологического триллера начинаются с обнаружения трупа девочки в густом лесу на окраине Дублина. Расследовать убийство направлены детектив-англичанин Роб Райли и его напарница Кэсси Мэддокс. Вскоре расследование приводит их к другому делу, связанному с пропажей детей. Последующие события проверят на прочность отношения коллег и заставят их столкнуться с собственными тёмными сторонами.
драма, триллер
В ролях Дерек Мио, Кики Сукэдзанэ, Наоко Мори, Мики Ишикава, Шинго Усами, Джордж Такеи и Кристина Родло
Создатель Дэвид Кайганич
Второй сезон хоррор-антологии завершится десятым эпизодом Into the Afterlife. Кабельный канал AMC пока не сообщал о своих дальнейших планах на проект.
драма
В ролях Брент Дженнингс, Дэвид Паскеси, Эрик Аллан Крамер, Линда Эмонд, Соня Кэссиди, Уайатт Расселл
Создатель Джим Гэвин
Десятая серия The Door станет заключительной для второго сезона сериала. Кабельный канал AMC ещё не объявлял, как собирается поступить с проектом дальше.
Вторник, 15 октября
боевик, драма
В ролях Джереми Ирвин, Хан Хё Чжу, Брайан Дж. Смит, Эмилия Шуле, Трэйси Айфичор, Мишель Форбс
Создатель Тим Кринг
Речь пойдёт о сверхсекретном проекте ЦРУ по выращиванию машин для убийства. Эффективные результаты достигаются благодаря внедрению в программу тренинга особого протокола поведенческой модификации. Одним из таких агентов-сверхлюдей является и сам Борн. Сериал повествует о разбросанных по миру «спящих» спецагентах, которые «пробуждаются» для выполнения своей смертельной миссии.
боевик, приключения, фантастика
В ролях Стивен Амелл, Кэти Кэссиди, Колин Доннел, Уилла Холланд, Дэвид Рэмси, Сюзанна Томпсон
Создатель Грег Берланти
Пропавшего без вести после кораблекрушения плейбоя-миллиардера Оливера Куина объявляют умершим. Но через пять лет его находят живым на необитаемом острове в Тихом океане. Когда он возвращается домой в Старлинг-сити, его встречают преданная мать Мойра, любимая сестра Теа и лучший друг Томми. Пережитое на острове изменило Оливера, и он скрывает правду о том, каким человеком стал, но отчаянно хочет искупить вину за свои прошлые поступки. Однако что бы ни делал наш отважный герой, почти все его благие начинания заканчиваются тем, что он подводит свой город.
ужасы, триллер
В ролях Гэбриэл Чаваррия, Ханна Эмили Андерсон, Джессика Гарза, Колин Вуделл, Рид Даймонд, Лили Симмонс
Создатель Джеймс Демонако
События кровавого триллера разворачиваются в альтернативной реальности, где существует традиции Судных ночей: раз в году в тоталитарных США на 12 часов разрешены любые преступления. Это история о жителях городка, чьи судьбы пересекутся в одну из таких страшных ночей. Каждому из них суждено столкнуться со своим прошлым, проверить себя на прочность и выяснить, как далеко они готовы зайти, чтобы дожить до утра.
Среда, 16 октября
драма, мистика, триллер
В ролях Джессика Бил, Омар Эльба, Стэнли Туччи, Марли Мэтлин, Келли Дженретт, Джон Бизли
Создатель Зак Акерс, Скип Бронки
В основе сериала — одноимённый популярный подкаст 2015 года. Радиожурналист Лия Хэддок пытается разузнать, куда могли пропасть все жители городка Лаймтаун в Теннесси, включая дядю главной героини Эмиля Хэддока (Стэнли Туччи). Пропавшие без вести (более трёхсот человек) принимали участие в экспериментальной исследовательской программе в области нейробиологии.
триллер, научная фантастика
В ролях Мэдди Хассон, Мисси Пайл, Сара Дежарден, Энука Окума, Крэйг Арнольд, Дэвид Джеймс Эллиотт
Создатель Стивен Гулд, Даг Лайман, Лорен Лефранк
Научно-фантастический триллер является вольной экранизацией третьего романа из книжной серии Стивена Гулда «Джампер». История повествует о приключениях шестнадцатилетней бунтарки Генри, которая однажды обнаруживает, что обладает даром телепортации.
Четверг, 17 октября
драма, комедия
В ролях Люси Лью, Джиннифер Гудвин, Александрой Даддарио, Рейд Скотт, Сэм Джагер, Джек Дэвенпорт
Создатель Марк Черри
Первый сезон драмеди завершит десятая серия Kill Me As If It Were the Last Time. Потоковый сервис CBS All Access пока раздумывает над дальнейшей судьбой сериала.
Пятница, 18 октября
комедия
В ролях Пол Радд, Эйслинг Беа, Десмин Боргес, Карен Питтман, Алия Шокат, Зои Чао
Создатель Тимоти Гринберг
Страдающий от усталости и стресса Майлз Эллиот в отчаянии берётся испробовать новый подход к решению психологических проблем. Однако вместо избавления от невзгод получает дополнительную головную боль: инновационная методика заменяет пациента его усовершенствованной версией. Майлз 2.0 попросту крадёт жизнь своего прототипа, отбирая всё, что ему дорого. Так протагонист приходит к пониманию прописной истины: худший враг человека — это он сам.
комедия, романтический, антология
В ролях Энн Хэтэуэй, Тина Фей, Джон Слэттери, Дев Патель, Кэтрин Кинер, Энди Гарсиа
Создатель Джон Карни
Сборник коротких историй, вдохновлённых одноимённым еженедельным подкастом и колонкой из New York Times, рассказывает о любви и человеческих взаимоотношениях в современном Нью-Йорке.
Воскресенье, 20 октября
фантастика
В ролях Джереми Айронс, Дон Джонсон, Реджина Кинг, Тим Блейк Нельсон, Луис Госсетт-младший, Джеймс Волк
Создатель Дэймон Линделоф
Сериал является непрямым сиквелом оригинального сюжета с новыми персонажами. События разворачиваются в современной альтернативной реальности и отталкиваются от произошедшего в одноимённом культовом комиксе Алана Мура и Дэйва Гиббонса.
комедия, драма
В ролях Кирстен Данст, Александр Скарсгард, Теодор Пеллерин, Мэл Родригес, Бет Дитто, Тед Левайн
Создатель Роберт Фанк, Мэтт Латски
Первый сезон трагикомедии с Кирстен Данст завершится десятой серией Go Getters Gonna Go Getcha. Кабельный канал Showtime уже продлил сериал на второй сезон.