Новости сериалов — лучшее за неделю

Джордж Мартин считает, что до правильного завершения «Игре престолов» не хватило пяти сезонов — писатель деликатно намекает, что спешка всё испортила.
«Викинги» — трейлер шестого сезона с Данилой Козловским в роли Вещего Олега — русичи близко!
«Рик и Морти» — трейлер четвёртого сезона культового мультсериала — дед с внуком вновь примутся за старое.
Ролик о начале съёмок «Ковбоя Бибопа» знакомит зрителей с главным членом экипажа — с Айном экспериментировать не стали.
Авторы «Зачарованных» сравнивают свой сериал с «Гарри Поттером» — говорят, второй сезон, как и продолжение истории о Мальчике, который выжил, серьёзнее и мрачнее первого.
Жизнь или смерть: фанаты «Титанов» решат судьбу Джейсона Тодда голосованием — современный Колизей.
«Берёза» — трейлер мистического ужастика про злобное дерево — не все берёзы одинаково полезны.
Старт 10-го сезона «Ходячих мертвецов» оказался худшим в истории сериала — неумолимое снижение рейтинговых показателей продолжается.
«Американские боги» — первый кадр из третьего сезона тёмного фэнтези — снимок демонстрирует неожиданную смену имиджа главного героя.
Николас Виндинг Рефн снимет многосерийный ребут «Маньяка-полицейского» для HBO — проект задуман в формате мини-сериала.