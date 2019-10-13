Новости сериалов — лучшее за неделю

Джордж Мартин считает, что до правильного завершения «Игре престолов» не хватило пяти сезонов — писатель деликатно намекает, что спешка всё испортила.

«Рик и Морти» — трейлер четвёртого сезона культового мультсериала — дед с внуком вновь примутся за старое.

Ролик о начале съёмок «Ковбоя Бибопа» знакомит зрителей с главным членом экипажа — с Айном экспериментировать не стали.

Авторы «Зачарованных» сравнивают свой сериал с «Гарри Поттером» — говорят, второй сезон, как и продолжение истории о Мальчике, который выжил, серьёзнее и мрачнее первого.

«Берёза» — трейлер мистического ужастика про злобное дерево — не все берёзы одинаково полезны.

Старт 10-го сезона «Ходячих мертвецов» оказался худшим в истории сериала — неумолимое снижение рейтинговых показателей продолжается.

«Американские боги» — первый кадр из третьего сезона тёмного фэнтези — снимок демонстрирует неожиданную смену имиджа главного героя.