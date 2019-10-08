Ролик о начале съёмок «Ковбоя Бибопа» знакомит зрителей с главным членом экипажа

Потоковый сервис Netflix выпустил фичуретку художественного сериала «Ковбой Бибоп», которая вдвойне порадует зрителей. Во-первых, ролик сообщает, что съёмки проекта официально начались, а во-вторых, даёт ответ на самый важный вопрос, кто сыграет главного члена команды Айна. А сыграет его, как и положено по канону, очаровательный золотистый корги.

События первоисточника — одноимённого культового аниме — разворачиваются в постапокалиптическом будущем. Земля почти опустела, а человечество расселилось по остальным планетам Солнечной системы. Пёстрая и не всегда дружная команда охотников за головами в попытках сбежать от прошлого бороздит просторы космоса в поисках преступников. Их поимкой и передачей властям экипаж корабля «Бибоп» зарабатывает себе на жизнь, а за соответствующую цену и мир спасти не прочь.

В сериале снимаются Джон Чо (Спайк Шпигель), Мустафа Шакир (Джет Блэк), Даниэлла Пинеда (Фэй Валентайн), Алекс Хэсселл (Вишес) и Елена Сатине (Джулия). Сценарий 10-серийного космического вестерна написал Кристофер Йост («Тор: Рагнарёк»). Первый и второй эпизоды снимет Алекс Гарсиа Лопес («Сорвиголова», «Ведьмак»). Режиссёр оригинала Щиничиро Ватанабе консультирует проект. Шоураннерами числятся Андре Немец, Джош Аппелбаум, Джефф Пинкнер и Скотт Розенберг. За производством присматривают Tomorrow Studios, Netflix, Midnight Radio и авторы оригинала из Sunrise.