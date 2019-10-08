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СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:
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Авторы «Зачарованных» сравнивают свой сериал с «Гарри Поттером»

Шоураннеры новой итерации «Зачарованных» считают, что они ничем не хуже Дж. К. Роулинг, а их сериал во многом схож с её эпическим произведением — сагой о Гарри Поттере.

Второй сезон колдовского фэнтези должен стать более мрачным и серьёзным по сравнению с ознакомительным первым и это напомнило продюсерам Лиз Крюгер и Крэйгу Шапиро развитие истории Мальчика, который выжил.

Мы обсуждали наличие в «Гарри Поттере» таких глав. Первый сезон был первой главой «Зачарованных» и в соответствии с первым фильмом о Гарри Поттере был знакомством с миром. С развитием истории вещи становились мрачнее, с погружением в мифологию мы узнавали тайны их прошлого и прошлого Хранителей. Думаю, углубившись в мифологию мира демонов, мира магии, мира Хранителей, мы узнаем ещё больше.

 
Лиз Крюгер, ваш кэп

Уверенности авторам не занимать.

Одним из классных аспектов, как и в «Гарри Поттере», является то, что ты влюбляешься в героев с самого начала, но и персонажи, и аудитория начинают осознавать в третьей книге, третьем фильме — а в нашем мире во втором сезоне, — что на самом деле здесь происходит гораздо больше, чем им казалось в начале, и целый новый мир демонов и магии, сама структура этого мира открываются перед ними сейчас.

 
Крэйг Шапиро, он это всерьёз

Скромные ребята возвращаются на канал The CW 11 октября.

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