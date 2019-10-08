«Викинги» — трейлер шестого сезона с Данилой Козловским в роли Вещего Олега

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал History опубликовал трейлер и постер шестого сезона историко-приключенческой саги **«Викинги». А ещё объявлена дата возвращения сериала — двухсерийная премьера финального сезона, где в большую политическую и военную игру включается князь Олег (Данила Козловский), состоится 3 декабря.

События исторической драмы разворачиваются в суровом раннем средневековье. Сериал представляет собой жизнеописание полумифического датского конунга Рагнара Лодброка, его не менее знаменитого сына Бьёрна Железнобокого и остальных членов большой и не слишком дружной семьи.

В сериале снимаются Кэтрин Уинник, Джонатан Риз Майерс, Густаф Скарсгард, Александр Людвиг, Алекс Хег Андерсен, Джордан Смит и другие. Сценаристом и создателем проекта является Майкл Хёрст; он же выступает его исполнительным продюсером наряду с Морганом О'Салливаном, Шейлой Хокин, Джоном Вебером, Джеймсом Флинном и другими.

И новый постер: