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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
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Жизнь или смерть: фанаты «Титанов» решат судьбу Джейсона Тодда голосованием

Осторожно: спойлеры!

Второй сезон «Титанов» в самом разгаре, а жизнь Робина — Джейсона Тодда — уже на волоске. Парнишка томился в плену у Дефстроука, и злодей грозился убить напарника Бэтмена, если ему не вернут его дочку Роуз. Но у чудо-команды был Хитрый План по спасению коллеги.

План провалился с оглушительным треском, и вот уже Робин летит навстречу судьбе с 50-го этажа. Чем это для него закончится — решать будут зрители. Потоковый сервис DC Universe запустил опрос, в котором предлагает выбрать один из двух простых вариантов: «Джейсон живёт!» и «Джейсон умрёт!».

Жизнь или смерть: фанаты «Титанов» решат судьбу Джейсона Тодда голосованием

Это не первый раз, когда судьбу Тодда отдают на откуп публике — в 1988 году толпа постановила убить Робина в комиксах. Автором серии тогда был Джим Старлин (создатель Таноса), подготовивший по выпуску под каждый исход. Перевес был совсем небольшим 5343 против 5271 голосов. Текущий результат весьма схож. Пока. Впрочем, никто в DC не обещал, что опрос на что-то реально повлияет. Возможно, это просто их Хитрый План.

Во втором сезоне «Титанов» снимаются Керран Уолтерс, Эсай Моралес, Брентон Туэйтс, Анна Диоп, Тиган Крофт, Райан Поттер, Минка Келли, Алан Ритчсон и Джошуа Орпин. Продолжение истории — 11 октября.

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Темы
 
Титаны
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