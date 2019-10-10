«Хеллстром» от Marvel и Hulu определился с актёрским составом

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Hulu распрощался с сериалом «Призрачный гонщик», но другой проект из адской вселенной Marvel — «Хеллстром» (Helstrom) — всё ещё находится в разработке и даже сформировал свой актёрский состав.

Сюжет строится вокруг Дэймона и Аны Хеллстромов — детей таинственного серийного убийцы, которые перемещаются между адом и Землёй-616 и сражаются со злом в меру своих уникальных сверхспособностей.

Том Остин («Гранчестер») сыграет Дэймона Хеллстрома — днём профессора, ночью экзорциста. Он не остановится ни перед чем, пока последний демон не покинет Землю.

Сидни Леммон («Наследники») перевоплотится в его сестру Ану Хеллстром — владелицу аукционного дома, втайне ведущую борьбу с теми, кто причиняет боль другим. Сама пострадав в детстве от отца, она с ужасом думает о его возвращении.

Элизабет Марвел («Родина») станет Викторией Хеллстром. Преследуемая демонами в реальности и в мыслях, она 20 лет провела в психлечебнице и теперь пытается наладить отношения с детьми.

Роберт Уиздом («Побег») сыграет Смотрителя — хранителя оккультных знаний, помогающего сдерживать демонические силы.

Джун Кэррил («Охотник за разумом») изобразит доктора Луизу Гастингс — психиатра и главврача больницы, где жила Виктория, а также друга семьи.

Ариана Гуерра («Ненасытная») станет посланницей Ватикана Габриэлой Розетти, помогающей Дэймону и Луизе избавлять людей от одержимости.

Наконец, Ален Юй («Настоящий детектив») — это Крис Йен, коллега и верный помощник Аны буквально во всём.

Шоураннером 10-серийного первого сезона выступает Пол Збышевски («Агенты Щ.И.Т.»), который также числится исполнительным продюсером проекта наряду с Джефом Лоэбом. Производство берут на себя Marvel TV и ABC Signature Studios. Дата премьеры пока не определена.