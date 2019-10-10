 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Новости аниме — лучшее за неделю Star Wars Jedi: Fallen Order — второй трейлер Рецензия и отзывы на игру River City Girls Чарли Ханнэм пройдёт путь искупления в экранизации романа-бестселлера «Шантарам» «Джокер» — обилие свежих кадров из психологического триллера
2
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.joblo.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Хеллстром» от Marvel и Hulu определился с актёрским составом

Потоковый сервис Hulu распрощался с сериалом «Призрачный гонщик», но другой проект из адской вселенной Marvel — «Хеллстром» (Helstrom) — всё ещё находится в разработке и даже сформировал свой актёрский состав.

Сюжет строится вокруг Дэймона и Аны Хеллстромов — детей таинственного серийного убийцы, которые перемещаются между адом и Землёй-616 и сражаются со злом в меру своих уникальных сверхспособностей.

Том Остин («Гранчестер») сыграет Дэймона Хеллстрома — днём профессора, ночью экзорциста. Он не остановится ни перед чем, пока последний демон не покинет Землю.

Сидни Леммон («Наследники») перевоплотится в его сестру Ану Хеллстром — владелицу аукционного дома, втайне ведущую борьбу с теми, кто причиняет боль другим. Сама пострадав в детстве от отца, она с ужасом думает о его возвращении.

Элизабет Марвел («Родина») станет Викторией Хеллстром. Преследуемая демонами в реальности и в мыслях, она 20 лет провела в психлечебнице и теперь пытается наладить отношения с детьми.

Роберт Уиздом («Побег») сыграет Смотрителя — хранителя оккультных знаний, помогающего сдерживать демонические силы.

Джун Кэррил («Охотник за разумом») изобразит доктора Луизу Гастингс — психиатра и главврача больницы, где жила Виктория, а также друга семьи.

Ариана Гуерра («Ненасытная») станет посланницей Ватикана Габриэлой Розетти, помогающей Дэймону и Луизе избавлять людей от одержимости.

Наконец, Ален Юй («Настоящий детектив») — это Крис Йен, коллега и верный помощник Аны буквально во всём.

Шоураннером 10-серийного первого сезона выступает Пол Збышевски («Агенты Щ.И.Т.»), который также числится исполнительным продюсером проекта наряду с Джефом Лоэбом. Производство берут на себя Marvel TV и ABC Signature Studios. Дата премьеры пока не определена.

2 Обсудить
Темы
 
Хеллстром
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Disney получил полный контроль над Hulu
 
Дэймон Хеллстром из вселенной «Призрачного гонщика» получил сольный сериал на Hulu
 
Marvel TV может отказаться от создания сериалов в пользу Marvel Studios

Тоже интересно

 
Кино ДРКГ-17: Всеяредакция отмечает День рождения «КГ»
 
Кино Люди Икс в классических костюмах в новом кадре «Люди Икс: Тёмный феникс»
 
Кино Студия Lucasfilm вплотную занялась фильмом про Оби-Вана Кеноби
 
Кино «Красавица и Чудовище» — финальный трейлер
 
Кино Глава Lucasfilm не считает девятый эпизод окончанием саги о Скайуокерах
 
Кино У Джокера появился второй сольный фильм
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Выйдут в октябре

11 ПтЕВА (аудио)
11 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
12 СбТелеовощи (аудио)
13 ВсТелеовощи (видео)
13 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
14 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
15 Вт21:45ЕВА (трансляция)
16 СрНоль кадров в секунду (аудио)
16 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 374: «Джокер» и несколько фильмов от Netflix
 
7Ноль кадров в секунду – 285: ИгроМир Джокера
 
12Телеовощи – 304: Самые прогрессивные и смешные
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 373: «К звёздам», союз Sony и Marvel, опасный «Джокер»
 
1Ноль кадров в секунду – 284: Спорт с подвохом
 
9ЕВА
 
 
17Телеовощи – 303: Хорошо, что закончились
 
7ЕВА – 339: Иногда алкасты возвращаются
 
3Ноль кадров в секунду – 283: Круговорот посыланий
 
16Лазер-шоу «Три дебила» – 372: Невнятная драма про Рэмбо
Ещё

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru