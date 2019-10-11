«Сверхъестественное» — финальный трейлер сериала

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В преддверии последней премьеры «Сверхъестественного» его команда поделилась трейлером 15-го сезона, традиционно созданным монтажёрами сериала. Ребята регулярно радуют зрителей материалом из первых рук на своём ламповом YouTube-канале Shaving People Punting Things.

В последнем сезоне Бог, который любит, чтобы его звали Чак, пишет финальный роман о Сэме и Дине Винчестерах, которым теперь предстоит сразиться со всей убитой ими когда-то нечистью, вырвавшейся из ада, и не только.

Джаред Падалеки, Дженсен Эклз, Миша Коллинз и Алекс Калверт вернутся к своим ролям в компании многих других актёров, когда-либо игравших в нескончаемом, как когда-то казалось, фантастическом сериале.

«Сверхъестественное» отправится в последний путь уже сегодня.